Iperplasia endometriale atipica: si può avere un bambino?

Una domanda di: Marialaura

Dopo due isteroscopia una delle due operativa, e dopo il risultato

dell’esame istologico che mi dice che è presente una iperplasia

endometriale atipica, tra qualche giorno dovrò iniziare una cura medica a

base di progestinico.

Mi è stato prescritto il Magestrolo per 6 mesi+

Isteroscopia diagnostica tra 3 mesi.

Mi chiedo se riuscirò ad avere un bambino…

Grazie.





Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

non è escluso che possa avere un bambino, dipenderà anche dalla sua età (che non mi riferisce pur essenso un dato di estrema importanza quando si parla di fertilità) e riserva ovarica. Sicuramente ora occorre pensare alla sua salute, e una iperplasia atipica è un fattore di rischio per il tumore dell’endometrio. Faccia la terapia che le è stata prescritta, e ripeta l’esame istologico. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

