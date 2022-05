Iperplasia focale nodulare del fegato: si può affrontare una gravidanza?

Una domanda di: Irene

Buongiorno ho FNH di 11 cm al fegato e vorrei avere una gravidanza, potrebbe essere un problema? Quali potrebbero essere le conseguenze? Grazie anticipatamente per la vostra risposta.



Carissima, l’iperplasia focale nodulare è una formazione benigna del fegato. Di fatto è “fegato normale” che ha subito un processo di rimaneggiamento vascolare con un’area di fibrosi centrale, come fosse una “cicatrice” del suo fegato per intenderci, che non presenta in sé alcun rischio di degenerazione. Le dimensioni che riferisce sono importanti, ma se la diagnosi è certa (ed oggi con la risonanza magnetica con mezzo di contrasto spato-specifico è possibile porre una diagnosi di certezza) e non ha alcun disturbo, può affrontare serenamente una gravidanza. Tuttavia, siccome alcune formazioni epatiche possono essere sensibili alle variazioni ormonali in corso di gravidanza, consiglio un monitoraggio ecografico anche ogni 3-4 mesi sino a verifica che non ci siano modifiche dimensionali, per poi tornare a usuali controlli. Un augurio sincero per il suo futuro.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto