Iperplasia ghiandolare cistica: è possibile una gravidanza?

Una domanda di: Anna

Un mese fa ho effettuato un’isteroscopia operativa per rimuovere un polipo endometriale che mi provocava spotting quasi tutto il mese. Dall’esame istologico è risultato: lembi di endometrio, a stroma polipoide, con focale iperplasia ghiandolare cistica. Coesistono artefatti da elettrofolgorazione. Mi hanno dato una cura di 10 giorni per 3 mesi di Primolut nor a partire dal 14° giorno, e poi tra 6 mesi il controllo ecografico. Sono 8 mesi che provo a rimanere incinta, volevo chiedere se dopo questi 3 mesi l’ iperplasia si risolve tranquillamente, e quindi se potrò riuscire ad avere una gravidanza senza problemi, o ancora meglio se anche prima dei 3 mesi, durante la cura, io possa riuscirci. Inoltre se dato che ovulo al 14 giorno solitamente se il primolut inibisce l’ovulazione. Ringrazio anticipatamente.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Anna, nessun allarme. Completi il trattamento che le hanno indicato e cerchi con tranquillità una gravidanza. La gravidanza in qualche modo è anche una cura di questi disturbi endometriali. Mi raccomando assunzione di acido folico prima del concepimento (la dose è 400 microgrammi al giorno) e speriamo ci mandi presto buone notizie con test di gravidanza positivo.