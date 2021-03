Iperplasia nodulare focale: è compatibile con una gravidanza?

Una domanda di: Giulia

Ho 40 anni e una bambina avuta nel 2008. In recenti esami, fatti per

altri motivi, ho scoperto di avere delle lesioni al fegato FNH di cui la

più grande di cm 5 e 2 adenomi epatici di 3.8 e 2 cm. La presenza di queste

formazioni è stata imputata all’utilizzo della pillola anticoncezionale per

tanti anni. Le funzionalità e le dimensioni del fegato sono regolari, vorrei provare ad avere un’altra gravidanza: può essere pericoloso? Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

l’iperplasia nodulare focale (FNH), è una lesione benigna epatica. Sicuramente tutte le situazioni che comportano aumento degli estrogeni, tra cui la gravidanza, possono farle crescere. L’opportunità di cercare un’altra gravidanza deve essere valutata bene con l’epatologo. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto