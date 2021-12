Iperplasia non atipica: va bene questa cura?

Una domanda di: Giulia

Dopo aver tolto dei polipi, all’esame istologico di questi ultimi è

risultata la seguente diagnosi: “note di iperplasia non atipica e tracce di

metaplasia squamosa”. Preciso che mesi prima ero stata sottoposta ad un

trattamento ormonale per fivet.

Adesso la mia ginecologa vuole farmi eseguire una terapia con progestinici e

mettere una spirale per 6 mesi. Quindi la mia prossima fivet spetterebbe a

settembre. Io ho già 42 anni. Lei cosa ne pensa?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile lettrice,

per l’iperplasia non atipica basta una terapia progestinica per tre mesi e il ricontrollo della biopsia. Personalmente non metterei la spirale al progesterone. Con cordialità.

