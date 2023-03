Iperplasia polipoidale: dopo la cura si può avviare una gravidanza?

Una domanda di: Anna Maria

Mi è stata diagnisticata una iperplesia polipoidale. Sto facendo la cura con Seasonique per 3 mesi.. Nel frattempo stiamo assumendo Genante sia io che mio marito… E un probiotico (non ricordo il nome). Così mentre faccio la cura che finisco fra tre mesi prepariamo l’ambiente per una gravidanza subito avendo 40 anni tra poco… È veramente così?… Se è tutto ok appena termino la cura posso rimanere incinta se ho avuto questa iperplesia polipoidale?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Annamaria, avrei bisogno di sapere se il suo peso corporeo è nella norma perché le pazienti in sovrappeso hanno più facilmente questo problema di eccessiva crescita dell’endometrio. E poi vorrei sapere se questa iperplasia è stata diagnosticata per via ecografica, isteroscopica o tramite biopsia endometriale. Il probiotico non serve, se l’iperplasia non dimostra atipie non ci sono controindicazioni a proseguire con rapporti finalizzati al concepimento. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto