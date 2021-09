Ipertiroidismo: devo smettere di allattare?

Una domanda di: Bianca

Le scrivo perché mi è stato diagnosticato l’ipertiroidismo acuto. L’ho

appena scoperto, dopo sei mesi di allattamento esclusivo. Mi hanno

consigliato di sospendere gradualmente l’allattamento, perché altrimenti la

mia tiroide con la semplice terapia di Eutirox non riesce a normalizzarsi.

Mi chiedo, se effettivamente e come mai bisognerebbe sospendere

l’allattamento? Vorrei poter continuare ad allattare, magari riducendo le

poppate, ma mio figlio non è ancora svezzato. Vorrei sentire il Suo parere.

Grazie e cordiali saluti.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

non c’è bisogno di sospendere l’allattamento ma solo di valutare con l’endocrinologo come impostare la cura affinché lei assuma i farmaci lontano dalle poppate. La soluzione è questa e va cercata però appunto confrontandosi con l’endocrinologo. Del resto, ridurre il numero delle poppate a questo punto è opportuno, visto che l’inserimento dei primi alimenti diversi dal latte, cioè lo svezzamento, non va rimandato oltre i sei mesi di vita del bambino. Quindi, vada al più presto dall’endocrinologo, gli spieghi la situazione evedrà che di sicuro troverete una soluzione che non la obbligherà a togliere il latte. Nel frattempo, può cominciare aproporre a suo figlio le prime pappe. Con cordialità.

