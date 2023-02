Ipertrofia dei turbinati: come controllarla in gravidanza?

Una domanda di: Rosa

Sono alla 13 settimana di gravidanza e soffro di ipertrofia dei turbinati che mi sta dando molti problemi essendosi completamente chiuso il naso ormai da settimane. Prima della gravidanza facevo cura con nasonex spray, ora vorrei sapere cosa posso usare che non nuocia al bambino. Ho già provato soluzioni naturali ma con nessun risultato. Ringrazio e spero in una risposta. Grazie.



Daniele Monzani Daniele Monzani

Gentile signora, non sono presenti in Italia farmaci per uso topico e/o inalatorio per la sua situazione, immagino un’ipertrofia dei turbinati inferiori, più o meno complicata da riniti stagionali e/o batteriche. Potrei suggerire l’uso di Doricum a bassassimo doraggio 2-3 gocce per narice, solo la sera, per breve tempo e previa visita dal suo otorino di fiducia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto