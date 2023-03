Ipotiroidismo e gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Samanta

Dopo aver scoperto di essere incinta, all’ottava settimana facendo le analisi della tiroide è uscito un TSH altissimo 29.820, mentre questi erano i valori degli ormoni tiroidei: ,ft4 0.73, ft3 3.70. Dopo due settimane di trattamento con eutirox 50 mg ft3 3.33 , ft4 0.99 ,tsh 13.200. Aumentando il dosaggio a 75 mg e sabato e domenica 100 mg, ora alla quindicesima settimana di gravidanza i valori sono: TSH 6.080, ft4 1.07, ft3 3.03. Sono in cura da un endocrinologo ma sono molto preoccupata per il bambino. Che rischi potrebbero esserci?



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

prima di tutto mi sento di tranquillizzarla per quanto riguarda la salute del suo bambino, in quanto il deficit della tiroide non causa automaticamente danni al feto, ma solo se più grave e trascurato nel tempo. Lei è corsa ai ripari subito dopo aver scoperto l’alterazione del valore del TSH quindi credo che

abbia contenuto il rischio, tanto più che il valore degli ormoni tiroidei (in particolare dell’FT4) non era particolarmente preoccupante. Mi chiedo

comunque se l’ipotiroidismo sia emerso in occasione dell’esame del sangue prescritto dal ginecologo a inizio gravidanza oppure se era un problema noto

da prima che rimanesse incinta: avere questa informazione sarebbe importante per comprendere meglio la sua situazione. In base a quanto scrive posso solo

dirle che la terapia sostitutiva che sta affrontando sta dando ottimi frutti visto che in poco tempo il valore del TSH è sceso in modo significativo,

anche se non ancora del tutto soddisfacente (dobbiamo arrivare a massimo 2,5). Di più non saprei dirle, mentre di sicuro l’endocrinologo che l’ha in

cura potrà meglio esprimere un parere sulla sua condizione. Continui ad affidarsi a lui e a seguire con scrupolo la terapia. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

