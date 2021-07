Ipotiroidismo, Eutirox e allattamento

Una domanda di: Pamela

Al termine della gravidanza esaminando i valori della tiroide mi accorgo di

un leggero ipotiroidismo, da premettere che questi esami mi sono stati prescritti

nell’ultimo trimestre, prima mai controllata la tiroide… Nasce la

bambina il 3.07.21 con taglio cesareo programmato e iniziano a fare i test, appena nata,

dopo 15 giorni, e dovrò portarla i primi giorni di agosto…

Quanto devo preoccuparmi?

Ci sono altri esami che posso fare io?

Da precisare che allatto al seno e mi hanno sospeso eutirox da 50 che ho

preso negli ultimi due mesi di gravidanza.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

procediamo per gradi. In primo luogo non so dirle “quanto si deve preoccupare” rispetto alle conseguenze che il suo ipotiroidismo potrebbe aver determinato sulla sua bambina perché non mi ha riferito nulla rispetto ai valori riscontrati del TSH e dell’FT4 e “leggero ipotiroidismo” non vuol dire nulla. Non capisco neppure perché abbia sospeso l’Eutirox: spero che sia stato in quanto i valori del TSH e dell’FT4 sono rientrati nella norma e che questo sia stato accertato con lo specifico esame del sangue. Se così non fosse deve effettuare subito il dosaggio del TSH e dell’FT4: se il primo fosse al di sopra di 4.2 e il secondo non risultasse nei limiti di normalità indicati nel referto deve senz’altro riprendere l’Eutirox, che è COMPATIBILE CON L’ALLATTAMENTO. Cioè non si deve sospendere l’allattamento quando si assume l’Eutirox. Per la dose, deve indicarla l’endocrinologo dopo aver valutato il risultato degli esami. Con cordialità.

