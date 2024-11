Ipotiroidismo in un ragazzo di 19 anni: si può controllare con qualche integratore?

Una domanda di: Elena

Buongiorno, mio figlio è affetto da ipotiroidismo, dopo ecografia alla tiroide che è risultata perfetta, ha sospeso questa estate Eutirox (lui prendeva quella da 75 grs), abbiamo rifatto gli esami e sono praticamente nella norma (poco più di 5 il TSH, è partito tre anni fa con un valore sopra 44). Ho sospeso eutirox perchè si dimenticava di prenderlo: comunque è ormai passato un periodo di intenso stress che è proprio coinciso con i valori altissimi di TSH. Ora volevo fargli fare comunuqe una visita da un endocrinologo che non si limitasse a prescrivergli il farmaco ma che andasse alla radice del problema, perché ormai i suoi valori si sono assestati grazie anche ai consigli di un bravo farmacista che ci consigliò integratori validi.



Cara signora, mi permetto di dirle che la sua email mi ha un pochino sconcertato per varie ragioni che le spiego subito. In primo luogo un valore di TSH pari a 5 non è nella norma. In secondo luogo non si può sospendere un farmaco che possiamo definire salvavita perché compensa la scarsa funzionalità della tiroide, sto parlando dell’eutirox, perché chi lo deve prendere “se lo dimentica”. Sarebbe come se una persona con diabete di tipo 1, cioè insulinodipendente, non impiegasse l’insulina perché non si ricorda di farlo. Stiamo oltretutto parlando di un ragazzo di 19 anni che ormai dovrebbe aver ben chiaro quello che deve fare irrinunciabilmente per la propria salute. Lei afferma che i valori della tiroide si sono assestati grazie agli integratori consigliati da “un bravo farmacista”. Se davvero esistessero integratori in grado di risolvere un ipotiroidismo le posso assicurare che ne avrebbero parlato tutti i giornali del mondo … Mi creda, simili prodotti non esistono: almeno attualmente non ci sono alternative valide all’eutirox. Lei non mi segnala il valore dell’ FT4 (è l’ormone prodotto dalla tiroide) quindi ritengo che sia d’obbligo dosarlo tramite lo specifico esame del sangue. Giudico giusta e più che opportuna la decisione di portare suo figlio da un endocrinologo e condivido il suo desiderio di scoprire l’origine di questo ipotiroidismo, tuttavia tenga presente che, se la tiroide svolge il suo lavoro in maniera rallentata, l’unica risorsa efficace per compensare il suo deficit è rappresentata dall’eutirox. Infine, per quanto lo stress possa essere intenso le garantisco che non può agire sulla tiroide scompensandone l’azione come lei pensa abbia fatto su suo figlio. Il mio parere è di seguire con la massima attenzione e altrettanta fiducia i consigli dell’endocrinologo a cui si rivolgerà, lasciando perdere alternative fantasiose alle cure di scientificamente comprovata efficacia. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

