Iregolarità mestruali a un paio di mesi dall’aborto spontaneo

Una domanda di: Marinella

Ho avuto un aborto spontaneo alla 10 settimana (3/07) e dopo la prima visita di controllo, la settimana dopo, l’utero sembrava pulito. Primo ciclo post aborto 29/07, secondo ciclo 23/08. Sembrava tutto in regola, ma ad inizio settembre ho iniziato ad avere di nuovo perdite per un paio di giorni e il 12/09 ho riavuto il ciclo. Ho una visita dal ginecologo programmata per metà ottobre, solo che sto iniziando a preoccuparmi, non so se è normale dopo 2 mesi dall’ aborto avere queste perdite, anche perché dopo il primo ciclo(29/07) avevamo iniziato a riprovare ad avere una gravidanza.

Buongiorno signora, quanto a lei riferito rappresenta un decorso normale. Non metterei in relazione quest’ultima regolarità con l’evento dell’inizio di luglio. Faccia serenamente a ottobre il controllo dello specialista di fiducia per verificare ecograficamente la situazione anatomica funzionale ed eventualmente i dosaggi ormonali della funzione ovarica tiroidea. Non dimentichi anche il citologico vaginale o l’esecuzione di un tampone vaginale completo per verificare che non ci siano fatti infiammatorio o infettivi come substrato di irritazione della mucosa e il sanguinamento conseguente. Ma di certo sarà il suo ginecologo a suggerirle queste ulteriori indagini. Cordialmente.



