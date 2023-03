Irregolarià mestruale dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Paola Antonietta

Salve dottore, volevo chiedere informazioni riguardo il mio ciclo mestruale… Ho avuto un aborto ritenuto il 16 novembre del 2022.. Dopo neanche un mese mi è arrivato quello che almeno io credo sia il capoparto. La prima mestruazione poi mi é arrivata dopo 2 mesi o meglio il 10 febbraio. Da allora purtroppo la mestruazione ancora non mi è arrivata… Cosa potrebbe essere?? Dovrei preoccuparmi?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Paola Antonietta, dopo un aborto è normale che vi siano dei residui placentari. Deve fare un dosaggio delle hcg e un’ecografia. Se l’ecografia riscontra qualche residuo si fa un’isteroscopia per vedere se è necessario rimuoverlo. Altre informazioni senza conoscere neppure la sua età e la sua storia medica è difficile darle però non vedo elementi di preoccupazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto