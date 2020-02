Irregolarità mestruale a 43 anni

Una domanda di: Stefy

Salve, dal 19 giugno ho macchie rosse da ciclo. Anche nei mesi precedenti è stato così. Io nel mese di gennaio ho avuto un ciclo. Ieri doveva venirmi il ciclo in realtà avevo una goccia di ciclo, poi nulla. Test gravidanza negativo. Siccome ho dei linfonodi all’inguine è possibile che siano questi? Cosa mi consiglia? Io ho 43 anni e peso 49 chilogrammi.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Stefania, da quello che mi ha scritto non riesco a fare una diagnosi ma le posso suggerire di sottoporsi a breve ad un controllo ginecologico in modo da chiarire questo cambio nel ciclo che tanto l’ha turbata. Tenga presente che non sempre i cicli sono ovulatori: a volte per vari motivi (una dieta con calo ponderale, uno stress acuto, una sindrome influenzale, alterazioni nel ritmo sonno-veglia…) l’ovulazione non avviene e la successiva mestruazione appare un po’ diversa come nel suo caso.

Solitamente quindi non c’è sotto nulla di grave ma è una buona idea non trascurare i segnali che il corpo ci manda.

Il dato del peso corporeo in assoluto è difficile da valutare: è ben diverso pesare 49 kg ed essere alte 1,5 metri oppure 1,7 metri!

Quanto al dato anagrafico (43 anni), potrebbe essere rilevante concausa di questi cambiamenti nel volume del flusso mestruale, ma va fatta un’anamnesi accurata in sede di visita ginecologica per cogliere altre possibili spiegazioni.

Mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto