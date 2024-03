Irregolarità mestruale a 46 anni dopo una dieta

Una domanda di: Antonella

Ho 46 anni compiuti, le mestruazioni non mi stanno arrivando. Premetto che ho sempre avuto un ciclo regolare, da qualche mese ritardo di qualche giorno, adesso più di 10 giorni di ritardo. Non ho ancora fatto test di gravidanza, ma non credo… Aggiungo che sto seguendo una dieta del nutrizionista e ho perso più di 10 kg. Non assumo farmaci ma conduco una vita piuttosto impegnativa (2 bambini, di cui uno di quasi 2 anni ), grazie per la risposta.



Sara De Carolis Sara De Carolis Cara Antonella, una dieta con perdita di 10 kg può comportare irregolarità mestruali. Inoltre è possibile che siano le prime avvisaglie della menopausa che verrà più avanti: l'irregolarità può comparire infatti anche anni prima. Detto questo, fare un test di gravidanza è comunque utile per escludere questa possibilità! In generale, nel corso della vita di una donna, può capitare che si verifichi un ritardo delle mestruazioni senza che questo significativo. Cordialmente.