Irregolarità mestruale a 48 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Tiziana

Buongiorno sono una donna di 48 anni. Ho rapporti non protetti con il mio compagno ho già avuto tre gravidanze 2003/2012/2013. Ho sempre avuto un ciclo regolare fino al mese di maggio. Nel novembre 2020 sono apparse per una settimana alcune goccine al giorno. Nel mese di dicembre 2020 invece nulla. Ho fatto il test con gli stik comprati in parafarmacia risultato negativo. Le mestruazioni non sono ancora venute mi danno fastidio gli odori e ho nausea vertigini e dolori al basso ventre. Cosa puoi essere? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile signora,

quanto lei riporta, vista la sua età, ha maggiori probabilità di essere dovuto all’imminenza della menopausa che non all’inizio di una gravidanza. A conferma di questo anche il fatto che il test ha fornito un risultato negativo. Le consiglio a questo punto di rivolgersi al suo ginecologo di fiducia che potrà ritenere opportuno prescriverle gli esami del sangue utili per valutare se la menopausa è prossima.

Cordiali saluti.

