Irregolarità mestruale con le tube chiuse: cosa può essere?

Una domanda di: Nicoletta

Sei anni fa ho fatto la chiusura delle tube dopo il terzo cesareo. La mestruazione doveva arrivarmi il 20 marzo e non è arrivata: cosa potrebbe essere?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, sicuramente non metterei in relazione l’assenza del ciclo con un intervento fatto anni fa. Indaghi sulla funzione ovarica con il suo specialista di fiducia facendo i dosaggi ormonali e valutando anche la funzione tiroidea. Tutto questo in relazione ovviamente anche alla sua età che può essere una delle motivazioni dell’ irregolarità del ciclo e che purtroppo non specifica. E’ chiaro infatti che un’irregolarità, poniamo, dopo i 45 anni può essere giustificata dall’età matura.

Per scrupolo se la sua età è compatibile faccia comunque un test di gravidanza in quanto la letteratura segnala una seppur remota possibilità di fallimento delle tecniche di sterilizzazione tubarica indipendente dall’operatore e dalla metodica utilizzata.

Sperando di essere stato utile, la slauto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto