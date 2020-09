Irregolarità mestruale dopo il menarca: è normale?

Una domanda di: Carmen

In seguito alla mia domanda precedente circa la situazione di mia figlia di 11 anni e 7 mesi che ha avuto due episodi di lievi perdite di sangue a distanza di 17 giorni, voglio aggiungere che effettivamente il seno e la peluria sono comparsi da un po’. In realtà volevo soprattutto capire se è normale avere il menarca il 20 agosto e poi il 5 settembre di nuovo. Non so se devo preoccuparmi o se è normale che ci siano perdite così ravvicinate. Grazie.





Gianni Bona Gentile signora,

sì è normale. Dal menarca, che nel caso di sua figlia va datato al 20 agosto, ci vogliono 4-6 mesi affinché il ciclo mensile si regolarizzi e, quindi, le mestruazioni comincino a comparire a intervalli regolari, in media ogni 28 giorni. Con cordialità.