Irregolarità mestruale dopo il parto

Se, a otto mesi dal parto, dopo essere ritornate con regolarità, le mestruazioni tardano ad arrivare è opportuno fare un test di gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, prima di tutto deve effettuare un test di gravidanza: va bene quello che si esegue in casa sulle urine. Se il risultato fosse negativo si può pensare a un’irregolarità mestruale legata, ipotizzo, all’allattamento. In realtà, lei non mi ha detto se sta ancora allattando, quindi la mia è solo una supposizione. Tenga comunque presente che una gravidanza può iniziare anche durante l’allattamento. In generale, le consiglio comunque di sottoporsi a un controllo ginecologico, per appurare che tutto sia a posto. Cari saluti.

