Irregolarità mestruale dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Carla

Buongiorno dottore volevo chiederle un consiglio: ho avuto un aborto a

novembre, dopo il quale ho avuto ciclo di 20 -22 -20 giorni mentre prima era sempre preciso ogni 24 giorni. Dall’ecografia ho visto che ovulo prestissimo tra l’ottavo e il dodicesimo giorno: è normale ovulare cosi presto? Mi consiglia di prendere qualcosa per migliorare? Grazie infinite.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

premetto che via Internet non diamo cure: per favorire la possibilità di rimanere incinta serve motltissimo adottare uno stile di vita sano, sia dal punto di vista dietetico, sia da quello delle altre abitudini di vita (niente fumo né alcol, sì al movimento, sì alla perdita di eventuali chili di troppo). Dopo un aborto è probabile che si instauri un’irregolarità mestruale, che potrebbe protrarsi anche per alcuni mesi. Se però nell’arco dei cinque-sei mesi successivi la situazione non dovesse tornare come prima è opportuno effettuare un controllo ginecologico, con ecografia e possibilmente esame del sangue per i dosaggi ormonola. Tenga comunque presente che il ciclo non è mai identico a se stesso per tutta la durata della vita fertile: anche l’età della donna può influire, determinando cambiamenti. Lei non mi dice quanti anni ha (dato importantissimo quando si parla di fertilità) comunque sia dopo i 35 anni il ciclo mestruale può andare incontro a modificazioni senza che quetso sia un segno preoccupante. Per quanto riguarda l’ovulazione non so che dirle: si verifica mediamente a metà ciclo, inteso come intervallo di giorni tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva, quindi non sorprende molto che nel suo caso sia stata rilevata tra l’ottavo e il 12 giorno. Con cordialità.

