Irregolarità mestruale dopo un aborto spontaneo

Ho avuto un aborto spontaneo il 15 gennaio con espulsione del tutto, ultimo ciclo il 27 novembre e gravidanza scoperta il 12 gennaio. A seguito della visita ginecologica risulta tutto pulito. La dottoressa mi ha prescritto chirofert, chirofert plus e folifill da 5mg, oggi siamo al 19 marzo ed ancora non ho avuto né ciclo né sintomatologia. La ginecologa dice di aspettare, io ho paura che si siano problemi ho molta paura.





Gentile signora, sono dello stesso parere della sua ginecologa. Che il ciclo torni quando lo si attende dopo un aborto spontaneo non è sempre vero. Qualche volta è necessario più tempo perché gli ormoni riprendano il ritmo normale. Se nel frattempo sta avendo rapporti liberi magari faccia periodicamente un test di gravidanza.

