Irregolarità mestruale dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Liviana

Ho avuto un aborto al 3 agosto alla 9a settimana + 2 giorni, con espulsione farmacologica. La settimana dal 7 al 12 ho avuto la prima mestruazione.

Ora però sono comparse perdite ematiche marroni, prima poco ora di più è normale?

Grazie in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, mi dispiace per la Sua esperienza negativa. Una gravidanza, sia pure a bassa età gestazionale, ha un suo decorso. Dopo l’espulsione del prodotto del concepimento è necessario che la cavità dell’utero riprenda la sua fisiologica morfologia e che l’asse ormonale recuperi la sua ciclicita.

Prima del totale ripristino sono possibili piccole irregolarità. Generalmente dopo la prima mestruazione dopo l’espulsione risolve tutto.

Tuttavia è necessario verificare che non siamo rimasti piccoli residui di materiale all’interno della cavità cosa che si può appurare con l’esecuzione di una ecografia ginecologica, che potrà effettuare dal suo specialista di fiducia, oppure attraverso l’esame del sangue per il dosaggio dell’ormone beta-hCG

Aver avuto un aborto spontaneo recente è un buon viatico per una gravidanza successiva destinata ad andare a buon fine.

Auguroni!

