Irregolarità mestruale dopo un’IVG

Una domanda di: Raffaella

Salve, il 17 agosto ho effettuato una interruzione volontaria di gravidanza. Le perdite dopo l’interruzione sono durate una decina di giorni. il 14 settembre ho avuto il ciclo (molto abbondante) durato 7/8 giorni. A oggi 14 ottobre ho piccole perdite rosee ma ancora niente ciclo, solitamente prima dell’interruzione il mio ciclo era regolare ogni 28 giorni. E’ normale questo ritardo o devo fare qualcosa?

Ritiene opportuno fare un test?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

dalle poche informazioni deduco che il tipo di trattamento fosse chirurgico e non farmacologico .

Il decorso post operatorio normalmente prevede alcuni giorni di perdite mucoso-ematiche e generalmente nell’arco di 30-40 giorni il ritorno del flusso mestruale.

E’ buona norma comunque fare un controllo a distanza di tre settimane con il dosaggio ematico delle beta-hCG per verificare che si siano negativizzate.

Talvolta infatti piccoli frammenti di materiale coriale possono permanere nella cavità dellutero, rilasciando sostanze che inibiscono l’attivita ovarica e, di conseguenza, possono ritardare la comparsa del ciclo. E’ pertanto oppurtuno fare il dosaggio delle beta ed effettuare una ecografia ginecologica per verificare che tutto sia a posto.

Cordiali saluti.

