Irregolarità mestruale dopo un’IVG

Una domanda di: Florinada

Il 22 aprile ho fatto un’inmterruzione volontaria di gravidanza. I 10 giorni successivi flusso abbondantissimo. Visita tutto ok, ma a oggi ciclo niente. L’otto giugno ho fatto un’altra visita ed è tutto nella norma. Il ginecologo dice solo di aspettare le mestruazioni che arrivino e che può capitare che ci voglia più tempo per regolarizzare il ciclo. La mia domanda è davvero normale che ancora le mestruazioni dopo 50 giorni non siano in arrivo? E perché tutto questo ritardo?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, dopo un'interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, il ciclo mestruale non riprende con la tempistica normale perché è necessario che gli ormoni ritornino al loro posto. Quindi attenda serenamente. Le consiglio però di ripetere un test di gravidanza se i tempi si prolungassero ancora di settimane. Con cordialità.