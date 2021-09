Irregolarità mestruale e vaccino anti-CoVid

Una domanda di: Michela

Mia figlia sedicenne ha un ciclo irregolare e la

ginecologa le ha prescritto il Farlutal e Inofert Hp bustine. A breve

dovrebbe fare la prima dose di vaccino anti-CoVid. Può farlo tranquillamente

oppure è meglio rimandare? Cosa mi consiglia? Grazie anticipatamente.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

il vaccino contro il Sars-CoV-2 come altri vaccini non interferisce in nessun modo con l’irregolarità del ciclo di sua figlia. Aggiungo che l’irregolarità mestruale è la norma in adolescenza, cioè per alcuni anni dopo il menarca (prima mestruazione). La terapia suggerita va bene e non ha controindicazioni con il vaccino. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

