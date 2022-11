Irregolarità mestruale nonostante l’assunzione di un integratore ad hoc

Una domanda di: Antonella

Con il mio ginecologo sto facendo la cura con chirofert e chirofert plus dal 07/09/2022 perché ho un ciclo irregolare. Mi è venuto solo settembre mentre ottobre mi è saltato: è normale? Cordiali saluti.



Gentile signora, l’effetto degli integratori contenenti acido alfa-lipoico e chiro-inositolo (presenti nel Chirofert) è quello di favorire la regolarizzazione del ciclo mestruale e di stimolare l’ovulazione. Non so per che cosa le sia stato prescritto, ma se la diagnosi che giustifica l’irregolarità mestruale è la sindrome dell’ovaio policistico non si può attendere miracoli, tanto meno in tempi brevi. Per risolvere il problema è d’obbligo anche agire sullo stile di vita, in primo luogo recuperando il peso ideale, nel caso in cui si sia in sovrappeso: lei al riguardo non mi dice nulla, ma spesso l’irregolarità mestruale è in relazione con i chili di troppo. Il peso ideale, se il problema è recuperarlo, si raggiunge attraverso un approccio corretto con l’alimentazione (vuol dire seguire una dieta sana e ragionevolmente calorica) e lo svolgimento regolare di un’attività fisica non logorante, come può essere camminare. Lei mi chiede se sia normale che una mestruazione sia saltata: no, non è normale, ma è evidente che in presenza di irregolarità mestruale c’è da aspettarselo, così come non si può pensare che un integratore possa risolvere istantaneamente il problema. Ma di sicuro tutto questo lo sa già perché glielo ha detto il suo ginecologo. Per ottenere risultati dall’integratore ci vogliono tempo e anche un aggiustamento relativo alle abitudini di vita. Con cordialità.

