Irregolarità mestruale: può dipendere dall’allattamento?

Una domanda di: Clarissa

Ho avuto una bimba 6 mesi fa: Il giorno 8 aprile farà 7 mesi, è stata allattata esclusivamente al seno, abbiamo iniziato lo svezzamento e

procede bene, ho avuto il capoparto, dopodiché non ho avuto più il ciclo, ma è tornato il 29 gennaio in modo regolare, come sempre! Solo che adesso ho

un ritardo di 5 giorni, noi stiamo cercando con il mio compagno di avere un altro figlio/a. Solo che stamattina ho fatto il test ed è risultato negativo! La mia domanda è può essere che non mi sia ancora arrivato perché in allattamento il ciclo va e viene ?

Per ultima cosa ho anche l’endometriosi da circa 2 anni e mezzo, hanno tolto la prima cisti e prima della gravidanza ne avevo un’altra che tutt’ora ho!

Quest’ultima può crearmi problemi a concepire di nuovo!?

Grazie mille in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

che bello che con una bimba di nemmeno sette mesi lei desideri già una seconda gravidanza (e altrettanto il suo compagno: non è scontato!).

Quanto al suo ciclo, dato che sta iniziando lo svezzamento, è assolutamente normale che ci possano essere dei ritardi o dei mesi in cui salta e a questo proposito mi permetto di suggerirle di imparare un metodo naturale di regolazione della fertilità, di modo da saper riconoscere i segnali del suo corpo che giorno per giorno ci “parla” con un linguaggio che è bello imparare a interpretare.

Ad oggi sono riconosciuti come validi sia il metodo dell’ovulazione Billings che il metodo sintotermico nelle due varianti Camen o Roetzer.

Si possono incontrare personalmente le insegnanti qualificate di questi metodi, per imparare le rispettive regole di utilizzo (l’insegnamento solitamente è gratuito): si tratta di alcuni incontri individuali (aperti alla coppia, naturalmente), con eventualmente la possibilità di effettuarli online.

L’aspetto unico di questi metodi, sta nel loro essere “double face”: possono infatti essere utilizzati sia per evitare che per ricercare la gravidanza a seconda delle intenzioni della coppia, senza effetti collaterali di nessun tipo sul rapporto sessuale e sulla vostra salute…niente male, no?

A mio avviso la cisti endometriosica non dovrebbe crearle problemi nella ricerca della seconda gravidanza e mi aspetto che anzi, due gravidanze ravvicinate con rispettivi periodi di allattamento non possano che giovare al suo quadro di endometriosi, costringendo alla ritirata (si spera definitiva!) la malattia.

Spero di averla rassicurata e di risentirla presto con buone nuove, cordialmente.



