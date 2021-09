Irregolarità mestruale: può essere dovuta alla pillola del giorno dopo?

Una domanda di: Martina

Il 21 luglio ho assunto Norlevo per un rapporto a coito interrotto

Dopo l’assunzione della pillola le mestruazioni mi sono arrivate con un

ritardo di 6 giorni rispetto al giorno previsto, ma mi sono arrivate.

Il problema è che dopo circa una settimana dalla fine di queste mestruazioni

ho cominciato ad avere delle perdite per circa 10-15 giorni che col passare

del tempo diventavano sempre più scure.

Adesso non ho più queste perdite ma ho il ritardo del ciclo do 12 giorni e

sono preoccupatissima.

Ora mi chiedo,è colpa della pillola del giorno dopo?

Ho queste perdite che ho avuto devo considerarle come mestruazioni visto che col

passare dei giorni il flusso di queste perdite aumentava leggermente.

Non ho un ciclo proprio regolarissimo ma non mi era mai successo mi

ritardasse di così tanto tempo.

Sono veramente preoccupata attendo una risposta.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

se è possibile che la pillola del giorno dopo può causare irregolarità mestruali lo è altrettanto che la sua situazione mestruale è di fatto complessa.

Queste alterazioni possono essere dovute a vari fattori che vanno dall’assunzione della pillola del giorno fino ai difetti di funzionalità della tiroide alla presenza di cisti ovariche.

Ritengo sia necessario venirne a capo con una visita ginecologica e un'ecografia pelvica: le consiglio senz'altro di effettuare entrambe. Con cordialità.