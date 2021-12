Irregolarità mestruale: può essere lo stress?

Una domanda di: Giulia

Buongiono dottore, le volevo porre una domanda, premetto che il mio ciclo non è regolarissimo quindi varia molto dalle condizioni in cui sto fisicamente, purtroppo faccio un lavoro molto stressate specialmente sotto le feste natalizie e il mio corpo ne sta accusando tantissimo, ho sintomi mestruali in più ho avuto qualche perdite nel corso della giornata di ieri, ho avuto un rapporto assolutamente protetto con profilattico e al momento della eiaculazione ha fatto tutto fuori, si è controllato che il profilattico non fosse rotto e così è stato, non era rotto quindi non c’era nessun modo di preoccuparsi. Questo mese secondo l’applicazione ho ovulato tardi: mi sarebbero dovute arrivare il 17 dicembre ma ad ora non ho ancora nulla, ho fatto 3 test di gravidanza con risultato negativo alle prime urine del mattino. Dice che è stress? E anche che più ci penso e più mi fascio la testa più rischio di stare male? Grazie mille e buona giornata.



Gentile signora, non mi riferisce la sua età mentre questo è un dato di estrema importanza in relazione al ciclo mestruale (e sue eventuali irregolarità). Non mi riferisce neppure se ha problemi di sovrappeso o di ovaio policistico. Posto questo, è vero, lo stress può influire sulla regolarità del ciclo, anche se dai 40 anni in avanti è possibile che inizino delle modificazioni dell’assetto ormonale che possono ripercuotersi sull’arrivo (o mancato arrivo) delle mestruazioni. In base a quanto descrive ritengo possa essere opportuno che lei si sottoponesse a un controllo ginecologico (visita ed ecografia) per avere modo di inquadrare la situazione con cognizione di causa e, di conseguenza, impostare eventualmente una cura. Tenga presente che si tratta più che altro di uno scrupolo perché nel suo caso l’irregolarità mestruale non ostituisce un cambiamento rispetto a prima ma è, per così dire, la sua “normalità”. Mi tenga informato, se lo desidera. Cari saluti.

