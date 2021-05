Irregolarità mestruali a 44 anni

Una domanda di: Antonia

Cercavo un consiglio: è possibile che fino al 27 marzo le

mestruazioni erano regolari come in orologio svizzero e poi in aprile assenza totale di mestruazioni. Ho 44 anni, che devo fare? Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

quanto le sta accadendo è certamente possibile e non necessariamente significativo dal punto di vista medico. Lei ha 44 anni e a questa età possono iniziare le irregolarità mestruali, legate ai primi cambiamenti ormonali che preludono la menopausa (anche se non ancora vicina). Posto questo, se le mestruazioni continuassero a non arrivare, è senza dubbio utile un controllo ginecologico volto a stabilire che cosa esattamente sta accadendo. Con cordialità.

