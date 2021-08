Irregolarità mestruali a 46 anni

Una domanda di: Alessia

Gentilissimo dottore, sono una donna di 46 anni e che ha sempre avuto un ciclo di 28/30 giorni, tranne il mese di dicembre 2020 anticipo di 10 giorni. Avrei dovuto avere il ciclo a fine luglio, ma ancora nulla. Ho il classico gonfiore come ogni mese, ritenzione idrica e così via ma nulla. Ho avuto rapporti protetti. Ho solo notato che l’ovulazione cioè il muco trasparente, è apparso con molto ritardo e ben oltre la metà del mese. Ho avuto un bruttissimo raffreddore, e tosse. Ho preso Sobrepin sciroppo e Froben…inoltre soffro di ipotiroidismo ma pur avendo un TSH alto, mai ho avuto problemi. Mi chiedo se possa trattarsi di premenopausa o altro, escludendo logicamente gravidanze. Cordiali saluti.



Gentile signora,

è possibile che l’irregolarità mestruale sia una prima avvisaglia della menopausa, che comunque potrebbe manifestarsi da qui a qualche anno. In casi come il suo, è necessario senz’altro effettuare un esame del sangue per i dosaggi ormonali ed un’ecografia ginecologica di controllo. Per quanto riguarda il TSH alto, sta all’endocrinologo stabilire se è opportuno controllarlo con la terapia. Cari saluti.

