Irregolarità mestruali a 47 anni: può essere una gravidanza?

Ho 47 anni e gli ultimi cicli sono arrivati a 23, 16 e 14 giorni mentre di solito li ho ogni 24-25 giorni.

Ultimo ciclo 6 dicembre. Al diciottesimo giorno del ciclo, ho avuto un rapporto protetto anche se non dall inizio e nulla più.

Non cerco gravidanza anzi l’idea mi terrorizza. Cosa ne pensate ?

Gentile signora,

è naturale che la regolarità del ciclo sia valutata con il suo specialista di riferimento in quanto potrebbe essere utile indagare sulla funzionalità ovarica (dosaggi ormonali o ovarici) effettuare un’ecografia pelvica ginecologica transvaginale per escludere la presenza di polipi o fibromi, effettuare un Pap test e un tampone vaginale per verificare l’assenza di germi patogeni in grado di determinare una vaginite ed uno spot ricorrente. In merito poi al discorso della contraccezione va inquadrato in questa situazione di disordine. Comunque sia, nulla le vieta di effettuare anche un test di gravidanza sulle urine per togliersi il dubbio. Cordialmente.



