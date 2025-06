Irregolarità mestruali a 48 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Daniela Ho 48 anni e dall'anno scorso a luglio ho avuto un ritardo di 30 giorni e poi il ciclo è stato irregolare tutti i mesi, anche di qualche giorno di ritardo, e non tutti i mesi normali, più abbondanti o meno. L'ultima mestruazione l'ho avuta a maggio, si è trattato di una mestruazione normale tuttavia ho osservato dopo un po' di giorni delle piccolissime perdite...Ho fatto un test che è uscito negativo e in effetti io e mio marito abbiamo usato sempre la protezione. Cosa succede? Aspetto la sua risposta, grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

molto probabilmente quello che descrive è il segnale dell'imminenza della menopausa, ovvero della cessazione definitiva dell'attività ovarica. Tenga presente che da queste irregolarità mestruali alla menopausa possono trascorrere anche alcuni anni, tuttavia quando iniziano a manifestarsi esprimono che l'attività ovarica non è più la stessa degli anni fertili. La menopausa si verifica mediamente intorno ai 50-51 anni, ma a volte anche molto prima, a 45 anni per esempio. In genere, l'età in cui si va in menopausa è influenzata dalla familiarità ovvero è più o meno la stessa della propria madre. In ogni caso, una gravidanza che si avvia spontaneamente a 48 anni è un'evenienza davvero improbabile e nel caso in cui si verificasse quasi certamente esiterebbe in un aborto spontaneo. Il mio consiglio è di effettuare un controllo ginecologico con ecografia per escludere che sia subentrato qualche problema. Potrebbe essere che il ginecologo le prescriva anche i dosaggio ormonali per avere un quadro ancora più chiaro della situazione. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto