Irregolarità mestruali a 49 anni

Una domanda di: Concetta

Salve dottoressa, ho 49 anni… L’ultima mestruazione l’ho

avuta il 25 febbraio ed è durata circa 2 giorni. In pratica la sera del 26 già non

ne avevo… Ora sono già 6 giorni che mi è tornato il sanguinamento. Durante i primi 3 giorni

avevo sono delle macchioline… Ora è un po’ più abbondante, ma nella

norma… Pensi un po’, cambio solo 4 pannetti al giorno, ma per igiene più

che altro… Ho preso un Tranex ieri ed uno stamattina… Può dirmi qualcosa

a riguardo?? La ringrazio anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Concetta, quello che le sta capitando è spiegabile dal punto di vista medico con il termine “premenopausa” ossia il periodo che precede la menopausa, caratterizzata a sua volta dalla definitiva sospensione del ciclo mestruale.

La premenopausa presenta tipicamente delle irregolarità del ciclo sia in eccesso che in difetto.

Siccome la funzione delle ovaie sta per esaurirsi, non sempre ad una mestruazione corrisponde una precedente ovulazione e per questo motivo la mestruazione può ripresentarsi anche più volte nello stesso mese.

Se diventa troppo abbondante, è una buona idea assumere Tranex per contenere l’emorragia. In alcuni casi invece si prescrive il progesterone in modo da limitare la crescita del tessuto endometriale (quello che riveste l’interno dell’utero) e contenere il flusso mestruale in modo ancora più efficace.

A mio avviso, è utile sottoporsi ad una visita ginecologica in questa fase cruciale della vita della donna, così da monitorare meglio queste alterazioni del ciclo (rimane sempre utile il diario mestruale), effettuare i test di screening oncologici previsti per la sua età (in particolare Pap test, ecografia pelvica e mammografia) e valutare anche lo stile di vita migliore per mantenersi in salute anche in questa fase della vita.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

