Irregolarità mestruali: cosa può essere?

Una domanda di: Luisa

Scusate volevo chiedere un’iformazione: nel mese di novembre mi sono venute le mestruazioni 2 volte a distanza di due settimane e sono durate tutte e due le volte quattro giorni. Nel mese di dicembre nulla, non sono arrivate. Mi devo proccupare?



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

mi dà troppo poche informazioni per permettermi di darle una risposta aabbastanza completa. Non mi dice quanti anni ha, dato di fondamentale importanza in relazione al ciclo mestruale. Quanto le è acacduto potrebbe infatti essere espressione dell’imminenza della menopausa come, per esmepio, di una piccola cisti ovarica. L’amenorrea (mancato arrivo delle mestruazioni) potrebbe essere dovuto all’inizio di una gravidanza. Davvero non posso tirare a indovinare, ma solo dirle di effettuare il test di gravidanza (sa è in età fertile e ha avuto rapporti sessuali), dopodiché le consiglio di efefttuare un controllo dal suo ginecologo di fiducia. Attraverso la visita ed eventualmente l’ecografia sarà possibile capire con esattezza la ragione di queste alterazioni del ciclo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

