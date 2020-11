Irregolarità mestruali dopo la pillola del giorno dopo

Una domanda di: Veronica

Innanzitutto la ringrazio per la gentile attenzione, brevemente espongo la mia situazione.

L’ultimo ciclo è arrivato il 2/10. Il giorno 12/10 assumo norlevo a 24 ore dal rapporto a rischio del giorno prima ( non c’è stata eiaculazione interna ) ma per eccesso di zelo assumo il farmaco, dopo 6 giorni mi arrivano le famose perdite indotte dalla pdgd a oggi 17/11 ancora niente mestruazione. Attualmente, anzi da parecchi giorni ho vari disturbi quali tensione al seno, dolori lombari, acne che va e viene perdite di muco bianco insomma tutti i sintomi pre mestruali ma del flusso neanche l’ombra. Il giorno 13/11 effettuo il primo test su stick risultato negativo oggi 17/11 a ormai 19 giorni di ritardo il secondo anche esso negativo. La farmacista mi ha detto che, dato il ritardo, potevo effettuarlo in qualsiasi momento della giornata. Vorrei avere un suo parere se posso ritenermi “fuori pericolo” o meno, sulla stranezza dei sintomi persistenti ma senza nulla di fatto e se è possibile a questo punto che il norlevo possa sballare così tanto il ciclo ormai non so più cosa pensare e tanta tanta paura.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

per togliere ogni dubbio effettuerei il dosaggio delle beta-hCG nel sangue. In generale, la contraccezione d’emergenza può senza dubbio determinare irregolarità dei ciclo mestruale, in quanto contiene ormoni che possono interferire con l’attività delle ovaie da cui dipende appunto l’arrivo delle mestruazioni. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto