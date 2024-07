Irregolarità mestruali dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Laura

Salve dottore,

io avuto un aborto spontaneo con espulsione naturale (mai visto embrione ultimo ciclo 19 febbraio ) dopo averlo confermato

ecograficamente ho avuto l’espulsione il 4 maggio… Capoparto il 27 maggio durato circa 7/8giorni.

Al controllo successivo tutto era pulito e stavo anche in ovulazione, confermato poi nei giorni dopo anche con dei test. Adesso sono al 31

giorno del primo vero ciclo dopo il capoparto è normale che ci siano dei ritardi nelle prime fasi post aborto? Di solito sono molto regolare ( prima

della gravidanza). Vi ringrazio anticipatamente.





Cara signora,

un unico episodio di ritardo delle mestruazioni non è significativo quindi direi di non preoccuparsi. Lei è stata visitata è dunque sotto controllo,

non mi sembra che esistano motivi di allarme. Ma non ho capito: sono arrivate o no le mestruazioni? Perché se così non fosse deve anche prendere

in considerazione la possibilità di essere di nuovo incinta…Mi faccia sapere.

Cordialmente



