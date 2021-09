Irregolarità mestruali dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Sofia

Ho avuto un aborto spontaneo a fine marzo, ho preso dei farmaci per espellere tutto. Ho avuto delle perdite abbondanti a maggio, come fossero mestruazioni per un paio di giorni, ma il mio ginecologo mi ha detto che non era capoparto. Il capoparto l’ho avuto il 10 luglio, poi la successiva mestruazione il 1° agosto, ma ad oggi non mi è arrivato ancora. Prima dell’aborto avevo un ciclo regolare. Volevo chiedere se questo ritardo è normale.