Irregolarità mestruali dopo un’IVG

Ho fatto un’ ivg (interruzione volontaria della gravidanza, n.d.r.) il 22 ottobre 2020. Le perdite sono durate circa una 10 di giorni, se non di più, molto abbondanti. Il 17/11 prima macchie, ora sono al 3 giorno di ciclo e il flusso continua ad essere scarso, solitamente era molto abbondante con dolori intensi, ma ora flusso e dolori sono molto di meno… Non so è normale che il mio ciclo sia così dopo l’interruzione? Le ripeto prima dell’ivg avevo un flusso molto abbondante, dovrei preoccuparmi?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora,

nn recente evento di interruzione di gravidanza sia esso chirurgico o farmacologico nel mese successivo può determinare irregolarità o alterazioni del ciclo sia quantitative sia qualitative.

È sempre suggerito comunque un ricontrollo ecografico dopo 3/4 settimane dall’interruzione, previa esecuzione di un test di gravidanza o dosaggio ematico di beta-hCG, per verificare che piccoli frammenti di materiale cordiale non siano rimasti in cavità uterina.

Cordiali saluti.

