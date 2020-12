Irregolarità mestruali: perché?

Una domanda di: Nikla

Salve dottore,

volevo chiederle un aiuto, un’informazione. Ho il ciclo in ritardo di 34 giorni, anche se va detto che non è mai stato regolare, salvo negli ultimi 2 mesi, in cui è stato puntualissimo. Oggi ho fatto il dosaggio delle beta-hCG ed è risultato <0.100. Volevo capire se sono incinta o meno.

Ma volevo anche capire il perché di questi ritardi.

La ringrazio anticipatamente.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

l’esame per il dosaggio della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) ha evidenziato che lei non è incinta (credo che nel referto sia segnalato da quale valore viene espresso lo stato di gravidanza). Posto questo, il dosaggio delle beta-hCG non predice il futuro, per cui se lei dopo l’esame ha avuto rapporti non protetti e il periodo era quello fertile non si può escludere che sia rimasta incinta. Per quanto riguarda le ragioni della sua irregolarità mestruale, davvero non posso esprimermi sulla base del nulla che mi ha riferito: non mi ha detto neppure la sua età, che è un dato fondamentale in riferimento alle questioni ginecologiche. Le consiglio senza dubbiuo di effettuare un controllo dal suo ginecologo (visita ed ecografia) grazie a cui potrà togliersi ogni dubbio. In quell’occasione potrà eventualmente affrontare con il medico il tema della contraccezione, nel caso in cui ovviamente lei in questo momento non desideri una gravidanza. Cari saluti.

