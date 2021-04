Irregolarità sulla testina che si avverte al tatto

Una domanda di: Maria

Salve Dottore, mi sono accorta che la mia piccola di 14 mesi sulla fronte, cioè in testa, ha tipo una cresta non si vede ma si sente al

tatto. Cosa potrebbe essere? Con la crescita si potrebbe deformare la

tasta della piccola? E se fosse la chiusura della fontanella che si è saldata in modo

sbagliato?

Grazie mille se riuscirà a rispondermi!



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

con tutta probabilità quello che lei sente al tatto è il bordo della sutura cranica che confluisce verso la fontanella anteriore, che alla età della sua bimba è in chiusura.

Tale situazione non pregiudica lo sviluppo e non rappresenta un'anomalia. Con cordialità.