Irrequietezza notturna dopo il vaccino

Ho un bimbo di 10 mesi, la pediatra 12 giorni fa gli ha

somministrato il vaccino contro rosolia, morbillo, parotite. Non ha avuto

febbre e niente esatema. Però ho riscontrato che la notte non dorme piange

forte, se lo attacco al seno si tranquillizza e si addormenta per un’ora e

poi di nuovo. Cosa potrebbe essere mai? Potrebbe essere la dentizione o una

conseguenza del vaccino? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

razioni al vaccino trivalente sono possibili fino a 14 giorni dopo la somministrazione.

Anche questa reattività e resistenza al sonno può essere un effetto collaterale che dovrebbe risolversi tra pochi giorni. Se persistono i disturbi ne parli con la sua pediatra. Con cordialità.