Irritazione e altri sintomi in seguito all’applicazione di olio di mandorle

Una domanda di: Diego

Ho usato l’olio di mandorle dolci come lubrificante per il sesso e dopo circa 2 giorni mi sono venute delle bolle sul prepuzio oltre a essere anche molto irritato e ada vere anche prurito invece a lei è comparso molto prurito. Sapreste aiutarmi? Grazie mille in anticipo.



Gentile Diego, l’unico aiuto che le posso dare, è di suggere a Lei e alla sua partner una vista dermatologica. Non è escluso che una persona possa presentare una dermatite irritativa o da contatto in seguito all’applicazione di una sostanza per uso locale, ma che entrambi abbiate avuto una reazione infiammatoria da contatto con lo stesso prodotto è un po’ più insolito. Pertanto rivolgetevi ad un dermatologo, che è anche lo specialista per le malattie sessualmente trasmissibili. Per esprimerci sul caso abbiamo bisogno di conoscere l’anamnesi personale pregressa, oltre a quella immediata, e poter visualizzare in presenza le manifestazioni, perché la loro descrizione da sola non basta a inquadrare il problema. A volte vengono utilizzati termini che in dermatologia hanno un significato ben preciso per catalogare le lesioni elementari, mentre nel linguaggio comune riscontro che i termini vescicola pustola e così via possono essere usate in modo non corretto per la dermatologia. Se ci fosse qualcosa di diverso da una reazione da contatto all’olio di mandorle il dermatologo individuerà subito il problema e saprà indicarvi come risolverlo. Con cordialità.

