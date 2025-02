Isterectomia: si può evitare?

Ho 47 anni e da circa un mese ho un ciclo che non si è mai arrestato. Lo scorso 22 gennaio ho effettuato una isteroscopia con

biopsia dell’endometrio, mentre tre giorni fa ho effettuato un raschiamento per un endometrio di circa 22 mm. Attualmente (da tre giorni)

sono in terapia con Lutenyl, ma non vedo miglioramenti. Dall’ emocromo ho emoglobina a 12,50, sideremia 100, ferritina 10. Mi hanno consigliato una isterectomia, ma se l’esito della biopsia non è ancora arrivato, si può decidere questa soluzione o ce ne sarebbero altre? Grazie per la sua

disponibilità.