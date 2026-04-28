Isterosalpingografia: come si interpreta il referto?

A cura di Alessandro Bulfoni - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 28/04/2026 Aggiornato il 28/04/2026

Se il referto di un'indagine risulta incompleto o poco chiaro, è consigliabile esporre i propri dubbi al medico che ha effettuato l'esame in quanto è l'unico che può chiarirli.

Una domanda di: Paola
Ho fatto un'isterosalpingografia e questo è il referto: "Utero in sede mediana, anteversoflesso, a pareti regolari.Tube filiformi regolarmente opacizzate.
Documentato il passaggio del mac in peritoneo a carico della tuba sinistra". Chi mi aiuta a leggerlo? Perché non è menzionata la tuba destra se entrambe risultano opacizzate? Grazie.

Alessandro Bulfoni
Alessandro Bulfoni

Buongiorno signora,
in effetti il referto non sembra essere completo.
Potrei interpretarlo dicendole che entrambe le tube vengono opacizzate correttamente, nella tuba sinistra si assiste al passaggio corretto in peritoneo (conferma la pervietà), a destra il passaggio non viene descritto ma non credo ci siano impedimenti altrimenti sarebbe menzionata una dilatazione della tuba destra.
Potrebbe essere utile chiedere spiegazione al medico che ha eseguito l'esame e che di sicuro sarà più che disponibile a rispondere ai suoi dubbi. Cordiali saluti.

Isterosalpingografia: come si interpreta il referto?

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