Isterosalpingografia: cosa individua?

Una domanda di: Carmen Sono stata sottoposta a isterosalpingografia. Ed il referto dice: all'esame diretto non appaiono ombre aggiuntive. Utero in asse. Opacizzazione prima della tuba SN che risulta filiforme e successivamente della destra. Cosa significa? Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Carmen,

il quadro non mi preoccupa, l‘isterosalpingografia è un esame che serve per vedere se c'è un'occlusione delle tube, ma non è utile per valutare un eventuale danno tubarico non occlusivo. Il mio consiglio, visto l'esito dell'indagine, è di cercare un concepimento spontaneo previo controllo del liquido seminale del partner e attenta esclusione di infezioni genitali sue e del partner. Durante i mesi di rapporti completi è necessaria profilassi con acido folico (400 microgrammi al giorno) e, se non concepisce entro 6/8 mesi, sarà necessario rivalutare la situazione. Cordialmente.



In gravidanza iniziale, dato il riscontro isterosalpingografico, attenzione a documentare con precisione l’impianto della gravidanza in sede endouterina .



Quindi nessun provvedimento e invece una buona visione ottimista .



un saluto cordiale suo









