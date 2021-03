Isterosalpingografia: dubbi sul referto

Una domanda di: Simona

Salve dottoressa, la settima scorsa mi sono sottoposta isterosalpingografia e

isteroscopia dopo una forte infezioni da ureoplasma urealyticum.

Isterosalpingografia referto: riporta utero di volume aumentato con

opacizzazione omogenea. Visualizza delle tube e modesto il passaggio di mdm

in peritoneo. Cosa vuol dire? Posso stare tranquilla o è grave? Aspetto una

sua risposta, grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, direi che il referto del suo esame non mi sembra “grave” ma al contrario compatibile con un quadro di normalità.

L’utero può essere aumentato di volume per esempio in seguito a delle gravidanze oppure per presenza di fibromi ma il fatto che ci sia una opacizzazione omogenea esclude la presenza di polipi e/o fibromi all’interno e questa è di per sé una buona notizia.

Poi si dice che le tube vengono visualizzate e che si osserva “modesto passaggio di mezzo di contrasto in peritoneo”. Questo significa che le tube sono sicuramente aperte, quindi se il quesito era indagare la sua fertilità, possiamo dedurre che lei è in grado di rimanere incinta spontaneamente: se passa il mezzo di contrasto, possono farlo anche gli spermatozoi.

Siccome il passaggio di mezzo di contrasto viene definito “modesto”, è possibile che la recente forte infezione da Ureaplasma abbia determinato un’infiammazione anche a carico delle tube, restringendo il calibro del loro lume. Ad ogni modo, è rilevante soprattutto il fatto che questo passaggio avvenga, non è così importante in che misura. Spero di averla rassicurata, mi tenga informata se desidera (non mi ha riportato l’esito dell’isteroscopia), cordialmente.

