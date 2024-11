Isterosalpingografia: dubbi sul significato del referto

Una domanda di: Serena

Buongiorno dottore, ho ritirato il referto ma vorrei capire con precisione cosa significa la seguente dicitura:

pervietà tubarica dx con regolare spandimento di mdc in peritoneo. Tenue opacizzazione della tuba sn con passaggio di modesta quantità di contrasto in addome.

La ringrazio anticipatamente.





Augusto Enrico Semprini

Cara Serena,

l’esame dimostra un coinvolgimento tubarico e la maggior parte degli specialisti concorda che l’origine del problema è di tipo infettivo.

Deve discutere con il suo curante se condivide con questa opinione e quali provvedimenti deve prendere di conseguenza.

A fronte di una buona qualità seminale e ovulatoria, se non insorge una gravidanza in seguito a questa procedura, deve valutare se una laparoscopia può identificare meglio il danno tubarico per recuperare la fertilità spontanea oppure se è più ragionevole rivolgersi a una fertilizzazione in vitro per bypassare il problema tubarico.

Mi farà sapere le sue decisioni ma consiglio di attendere tre mesi perche a volte la procedura isterosalpingografica realizza un lavaggio delle tube con recupero della capacità fertile.

Dato che l’esame ha evidenziato un danno tubarico è molto importante nelle prime fasi di gravidanza condurre con scrupolo tutti gli accertamenti che escludano una gravidanza extrauterina a cui lei è più esposta per la compromissione tubarica. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

