Isterosalpingografia: può iniziare una gravidanza subito dopo?

Una domanda di: Vanessa

Due settimane fa ho fatto l’isterosalpinografia sia per le tube che per l’utero.

Volevo sapere se si può rimanere incinta lo stesso mese.

Spero che per questo mese non mi arrivino le mestruazioni.

Ho un ciclo di 25 giorni.

Grazie per la risposta.





Sara De Carolis Sara De Carolis Cara Vanessa,

certo che si può restare in gravidanza subito dopo l’esecuzione della isteroscopia! Te lo auguro di cuore. Ti ricordo di assumere una compressa al giorno di acido folico (400 microorgrammi) per tutto il periodo della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimeste: serve a prevenire la spina bifida, una grave malformazione che può colpire il bambino. Con cordialità.

