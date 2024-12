Isterosalpingografia: può stabilire se è possibile iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Rosanna

Ho fatto una isterosalpingografia. Con questo risultato posso rimanere incinta naturalmente? O bisogna fare una fecondazione? Pervietà tubarica destra con segni di perisalpingite. Impervietà tubarica sinistra. Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’esame da lei effettuato di solito ha l’indicazione legata a una sospetta occlusione tubarica mono o bilaterale. Il referto che lei riporta testimonia l’occlusione tubarica da un lato e uno stato flogistico dall’altra. Ovviamente il solo esame non è testimonianza assoluta di una incapacità funzionale tubarica e va contestualizzato alla sua situazione clinica e anamnestica. Di per sé l’esame è in grado esclusivamente di definire la pervietà o meno della tuba, non la sua funzionalità che è data dalla condizione della porzione ciliare della mucosa di rivestimento della tuba e non dipende esclusivamente dal fatto che il mezzo di contrasto usato per la procedura diagnostica dimostri di passare o non passare all’interno della tuba stessa. Comprenderà quindi che la risposta definitiva potrà essere data solo da una valutazione complessiva del suo quadro clinico e dagli esiti degli esami accessori che ha sicuramente fatto prima e dopo aver fatto questa procedura diagnostica. Consulti quindi il suo specialista di fiducia per definire le successive attività diagnostico e terapeutiche. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto